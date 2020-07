Ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut hat die Polizei in Freinsheim am Samstagnachmittag einen 29-Jährigen erwischt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zunächst wurde bei der Kontrolle feststellt, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dann wurde seine Fahrtauglichkeit überprüft. Weil er drogentypische Auffälligkeiten gezeigt habe, wurde ein Drogenschnelltest gemacht. Dieser war positiv auf Methamphetamin. Der Mann durfte nicht weiterfahren, ihm wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wird laut Polizei eine Ermittlung wegen des „Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“ eingeleitet.