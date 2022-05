Am Sonntag, 1. Mai, fuhr ein Taxifahrer einen Fahrgast vom Hauptbahnhof in Kaiserlautern in den Römerweg in Bad Dürkheim. Als er den jungen Mann gegen 23.15 Uhr dort absetzte, gab dieser an, kein Bargeld dabei zu haben und kurz zur Bank zu gehen. Das nutzte der Fahrgast jedoch, um zu flüchten. Die Polizei beschreibt den Mann so: 22 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit länglichem/dünnem Gesicht, einer Narbe an der linken Stirnseite und einem dünnen Schnurrbart. Er trug weiße Turnschuhe, helle Jeans und eine braune Jacke mit Kragen. Die Ermittler bitten um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.