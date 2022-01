Artenvielfalt lautete im vergangenen Jahr das Schwerpunktthema der Offenen Kreativ-Werkstatt in Bad Dürkheim, im neuen Kalenderjahr wird es nun fortgesetzt. Das geht aus dem Programm für Frühling und Sommer hervor, das nun vorgestellt wurde.

In den Winterferien können Schulkinder Vogelwelten kennenlernen oder Fantasietiere kreieren, zu Ostern Biotope schaffen oder Theater spielen, im Sommer alte Indianerkunst oder die sagenhafte Pfalz entdecken. Für Schätze des Orients baut Hauras Saleh mit ihnen Anfang Februar an drei Nachmittagen eine Schatzkiste aus Holz. Gemeinsam entdecken sie beim Spielen und Basteln die faszinierende Welt des Nahen Ostens.

Anfang März stellen Eberhard Treusch und Marion Kramer das spannende Leben des Regenwurms Brian vor. In einer Schaukiste werden Regenwürmer aus einer Regenwurm-Farm gezüchtet und gefüttert. Zum Schluss wird in einem Garten mit dieser Wurm-Erde ein neuer Komposthaufen angelegt. Für zu Hause werden Würmer aus Filz gebastelt und selbst bemalte Blumentöpfchen gestaltet.

Kunst aus Naturmaterialien

„Zeichnen auf dem Kopf“ stellt Bettina Meier vor. Grundlage ist die Methode von Betty Edwards, die die rechte Gehirnhälfte aktiviert, um einfach Zeichnen zu lernen.

Im Mai zeigt Meier Schulkindern im Naturspielraum Altes Schwimmbad, wie sie mit Naturmaterialien Kunst schaffen können. Neu im Dozententeam ist Sascha Karlein, der sich selbst als netten Waldschrat bezeichnet. Er zeigt Jung und Alt wie ein geschnitzter Zauberstab entsteht.

Lebensgemeinschaften im Naturgarten bringt Sabine Köpp Schulkindern an einem Juli-Nachmittag in ihrem Garten näher. Für daheim wird ein Bienenmobil aus Naturmaterialien gebastelt.

Gestaltung mit Feder und Tusche

Die Vielfalt der Zeichenkurse für Erwachsene wird durch „Modezeichnung/Modeillustration“ von Anneclair Helfrich bereichert. Sie zeigt die Umsetzung eigener Kleidungsentwürfe und vermittelt einen Einblick in den Beruf des Modedesigners. Marion Schacht stellt die spannenden Gestaltungsmöglichkeiten mit Feder und Tusche vor. Die Fotokurse von Jens Hollerith haben bereits eine kleine Fangemeinde. „Der Pfälzerwald im Sonnenuntergang“, „Lichtspiele im Weinberg“, „Frühlingsgefühle in der Pfalz“ und „Sommerstimmung am See“ werden mit dem Fachwissen des Dozenten ins rechte Licht gesetzt.

Ein Muss für kreative Eltern und Großeltern ist der Kurs „Schultüten gestalten“. So bekommt jeder Schulanfänger eine individuelle Schultüte in seinem Lieblingsdesign wie Meerjungfrau, Ritter, Spiderman, Einhorn oder Drache. Anneclair Helfrich hilft dabei, aus einem fertigen Schultütenrohling mit Stoff, Pailletten, Borten, Leder oder Wolle ein einzigartiges Erinnerungsstück zu gestalten.

Neu bei den Online-Angeboten ist der Kurs „Bullet Journal – ein Einblick in Journaling“. Anja Eßelborn erklärt, wie ein ganz persönliches Notizbuch als Motivationsjournal angelegt wird. In ihrem Kurs „Urban Sketching für Einsteiger“ gibt sie hilfreiche Tipps zum schnellen Skizzieren. „Handlettering zum Reinschnuppern“ vermittelt die Grundlagen für die handgeschriebene Gestaltung von Schildern und Karten.

Info

Das Kursangebot liegt in der Stadtbücherei in gedruckter Form aus und ist im Internet unter www.offene-werkstatt.org abrufbar.