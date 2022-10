Für Schulkinder gibt es in der Offenen Werkstatt in den Herbstferien noch einige freie Plätze in verschiedenen Kursen. Bei Sabine Sander wird am Montag, 17. Oktober, von 9 bis 13 Uhr, ein Ferienbuch gestaltet. Wer lieber ein Spiel wie ein Kugel-Labyrinth oder andere Geschicklichkeitsspiele bauen möchte, kommt in den Zwei-Tage-Kurs am Dienstag, 18., und Mittwoch, 19. Oktober, jeweils von 9 bis 13 Uhr zu Sabine Sander. Wilde Waldtiere werden am Freitag, 21. Oktober, von 10 bis 16 Uhr modelliert. Claudia Held-Bez erzählt dazu märchenhafte Geschichten und hilft bei der Ausführung. Zu Beginn der letzten Ferienwoche erwartet Karin Paul am Montag, 24. Oktober, von 10 bis 15 Uhr neugierige Kinder, die einen Zoo fantastischer Tiere wie Zebrafisch und Katzenelefant malen und in einem kleinen Buch ausstellen werden. Der Herbstkurs Schnupper-Nähen für Kinder ab neun Jahren von Martina Mäurer ist vom 20. auf Montag, 24. Oktober, von 13 bis 18 Uhr verschoben worden. Die Anmeldung für die Kurse ist unter www.offene-werkstatt.org möglich.