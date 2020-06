Vor wenigen Tagen wusste ich nicht so recht, was mit meinem Mann los war: Mit Tränen in den Augen saß er am Schreibtisch und war gefangen von einem Buch. Ab und zu markierte er mit dem Bleistift eine Stelle. Natürlich wollte ich wissen, was denn los sei. Mit dem knappen Satz: Da, lies es selbst, reichte er mir das Buch – und bald hatte auch ich Tränen in den Augen.

In dem Buch beschreibt eine jüdische Frau ihre Kindheit und Jugend: Wie sie im wahrsten Sinne über Nacht aus dem Paradies einer unbeschwerten Kindheit unter der menschenverachtenden Ideologie der Nationalsozialisten gequält und gedemütigt bis an den Rand des Todes gebracht wurde. (Nebenbei erfahren wir, dass ihre Eltern und ihr Bruder den Terror nicht überlebten).

Ein Offizier und Gentleman

Mehr tot als lebendig erlebt sie als 20-Jährige das Ende des Krieges und versteht auf einmal die Welt nicht mehr: Ein amerikanischer Offizier – er stammt ebenfalls aus einer jüdischen Familie in Deutschland, konnte aber rechtzeitig fliehen – sprach sie nicht nur auf Deutsch an, sondern er behandelte sie nach seinem ersten Schock so menschlich, dass sie glaubte, ihn aufklären zu müssen.

Er war deswegen so schockiert, weil er die 20-jährige Frau zunächst für einen Mann im Alter von 50 bis 70 gehalten hatte: Notdürftig mit Lumpen gekleidet, von Ungeziefer zerfressen, auf unter 34 Kilogramm abgemagert, kaum noch fähig zu laufen, sprach er sie mit „Dame“ an. Sie wollte sich vor der Enttäuschung schützen, die ihrer Meinung nach folgen würde, wenn dieser Offizier „die Wahrheit“ erfahren wird und „gestand“ daher, dass sie eine Jüdin sei. Seine Antwort „Ich auch“, konnte sie nicht gleich einordnen, denn auf diese erste Überraschung folgte eine zweite: Er redete sie nicht nur selbstverständlich von Mensch zu Mensch an, er behandelte sie auch so. Er hielt ihr die Tür auf und übersah dabei allen Schmutz und die Läuse. Allein mit dieser Geste des Tür-Aufhaltens sprach er ihr alle Würde zu, die ihr über lange Jahre der Missachtung die Nazi-Schergen rauben wollten. In dem Buch hatte mein Mann einen Satz markiert: „Er behandelte mich wie eine Dame und für dieses Wohlwollen bin ich ihm ewig dankbar.“

Jeder Ideologie getrotzt

Anfang Mai wurde überall an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Es ist gut, dass wir das Ende des Krieges thematisieren. Noch deutlicher und lauter müsste man in diesem Zusammenhang sagen: Keine Ideologie hat es geschafft, die Menschenwürde abzuschaffen.

Sowohl die damals 20-jährige Frau als auch der amerikanische Offizier lebten als Juden und wussten aus ihrer Heiligen Schrift: Der Mensch ist Abbild Gottes. Beide sind sie inzwischen gestorben. Über den Tod hinaus möchte ich ihnen „danke“ zurufen: Dem Offizier dafür, dass er ihr eine Tür aufhält, der jungen Frau dafür, dass sie darin ihre Würde erkennt, die sie sich nie hat nehmen lassen.