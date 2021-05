Maske auf! Das ist derzeit die Devise. Nun geht die Offene Kreativ-Werkstatt in die Produktion. Die Kreativen wollen Spenden für die von der Krise getroffene Einrichtung sammeln. Und endlich wieder eine Aufgabe haben.

„Meine Schwiegermama hat mir schon am Wochenende 50 Masken geliefert“, sagt Bettina Meier gut gelaunt am Telefon. Die Leiterin der Offenen Kreativ-Werkstatt in Bad Dürkheim hatte in der vergangenen Woche die Idee, dass die Einrichtung in die Maskenherstellung einsteigt – noch bevor die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz eingeführt wurde. Schutzmasken will sie die Alltagsmasken nicht nennen. Werkstattmasken sollen die Stoffteile aus der Kreativ-Einrichtung heißen. „Wir sind es gewohnt Masken zu tragen, wir sind es gewohnt zu nähen“, sagt Meier.

Ursprünglich wollte die Werkstatt Masken vor allem für Kinder herstellen. Diese sind zwar kein Spielzeug, so Meier. Aber gerade bei Kindern sei es förderlich, dass die Maske schön sei und gern getragen werde. Die Leiterin hat Erfahrung mit Kindern und Masken. Bei einigen Kursen sei es nötig, sich vor Staub zu schützen. Bei Kindern komme so ein Mundschutz meist eher nicht so gut an, sagt Meier aus Erfahrung. Spiderman, Katze und Pirat als Motive sollen den Kleinen das Maske tragen versüßen, so Meier. Allerdings habe sich die Situation seit der ersten Idee stark verändert. Seit Mittwoch ist klar, dass die Maskenpflicht kommt. Der Bedarf ist seither noch mal gestiegen. Erwachsene haben nun einen hohen Bedarf, um die nötigen Dinge des Alltags erledigen zu können.

Ehrenamtliche gesucht

Deshalb sei jetzt „alles und jeder“ gefragt. Wer nähen kann und ehrenamtlich mitmachen will, kann sich bei der Offenen Kreativ-Werkstatt melden. Meier hat genügend Stoffreste, gerade 250 Meter kochfestes Gummiband bestellt und würde an freiwillige Näherinnen und Näher auch Maschinen verleihen, wenn keine eigene vorhanden ist. Neben der Schwiegermama nähen derzeit noch zwei weitere Ehrenamtliche zu Hause Masken in verschiedenen Größen. Der Schnitt ist immer der gleiche. Die Maske liegt nicht so eng an der Nase. „Masken sollten bequem sein, damit man sie möglichst lange trägt“, sagt Meier. Oft beobachte sie, dass die Leute ihre Maske schnell wieder runterziehen. „Wir haben die Gummibänder so gemacht, dass man die Größe regulieren kann. Die Idee ist, dass man sie halbwegs gerne trägt.“

Mehr Leben eingekehrt

Mit der Maskenproduktion ist in die Offene Kreativ-Werkstatt wieder mehr Leben eingekehrt. Alles stand still, seit im März die Kontaktsperre in Kraft getreten ist. Auf der Homepage wird zwar ein Bastelprogramm für Kinder (#WerkstattHomeHamster!) angeboten, Kurse und Kontakte fallen aber natürlich derzeit flach.

Zu einem Kurs der anderen Art ist es in dieser Woche dennoch gekommen: Bettina Meier und eine Freiwilligendienstlerin haben von Vorstand Helga Kaiser gelernt, wie man möglichst zügig Masken produziert. Zwei weitere Freiwillige können zwar nicht nähen, schneiden aber Stoffe zurecht und bügeln. Am ersten Lerntag sind so 30 Masken entstanden. Der Bedarf hingegen war noch größer.

Abgegeben werden die Masken nicht gegen einen Festpreis, sondern nur gegen Spenden. Für die Kreativen sind es derzeit harte Zeiten, denn die Krise bringt auch sie finanziell in Schwierigkeiten. „Ich habe Probleme, das Wort ,dringend’ zu verwenden“, sagt Leiterin Bettina Meier und verweist auf die noch schwierigere Situation freier Dozenten, die nun in existenziellen Nöten steckten. Einige Monate halte der Verein zwar durch. Die durch die Masken eingenommenen Spenden seien aber sehr willkommen. Und noch etwas bringt die Aktion: Freude. „Es ist eine schöne Stimmung. Das tut uns allen gut, wieder etwas Kreatives, etwas für die Menschen zu machen.“

Zunächst müsse nun „wie wild“ produziert werden, man versorge auch das ganze Haus Catoir mit seinen Einrichtungen mit Masken. Wenn der erste Bedarf gedeckt sei, gebe es auch vielleicht die Möglichkeit, viele Masken zu bemalen, wie das ursprünglich geplant gewesen sei. Solche Masken zu gestalten, sei natürlich lustiger – gerade die für Kinder. Denn die könnten die bunten Masken künftig auch als „coole Staubmaske“ in der Offenen Kreativ-Werkstatt verwenden – irgendwann.

Infos