Ob Theater, Natur oder Holzbau: Die Offene Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim bietet in den Ferien eine Vielzahl von Kursen an. Dabei geht es um den Spaß am Selbermachen.

Sägen, Schmirgeln, Schleifen, Einspannen: Für alle, die das beim Holzbau ausprobieren wollen, eignet sich der Herbstferienkurs „Das geheimnisvolle Labyrinth“, den die Offene Kreativ-Werkstatt in Bad Dürkheim am Montag und Dienstag, 14. und 15. Oktober, veranstaltet. Dort können die jungen Bastler eine eigene Murmelbahn bauen, berichtet Leiterin Bettina Meier.

Aber auch wer sich für die Natur oder das Theater interessiert, wird fündig. Im Herbstkurs „Bienenfreunde“ am Montag und Dienstag, 21. und 22. Oktober, können die Kinder Neues über Wildbienen lernen, etwa wie man Tiere durch Nisthilfen oder Saatbomben unterstützen kann. „Außerdem ist Zeit für Spiel und Spaß an der frischen Luft“, so Meier. Der Kurs werde zum ersten Mal angeboten.

Fliegende Kugeln im Schwarzlicht

Einen anderen Fokus gibt es beim Schwarzlichttheaterkurs an allen fünf Tagen der zweiten Ferienwoche: „Das Spannende daran ist, im dunklen Raum zu spielen. Nur die Farben, die auf das ultraviolette Licht reagieren, leuchten, alles andere sieht man nicht. Wenn die Kinder dann eine Kugel in die Luft heben, sieht es aus, als würde sie fliegen“, sagt Meier.

Ebenfalls in der zweiten Ferienwoche, am Dienstag und am Freitag, 22. und 25. Oktober, findet in diesem Jahr der Kurs „Erzähl deine Geschichte“ statt. Dort basteln die Kinder ihre eigenen Figuren, unterstützen aber auch die Theatergruppe, indem sie zu deren Bühnenbild beitragen.

Meier: Pädagogische Arbeit am liebsten

In Ferienkursen hat auch Leiterin Meier zum ersten Mal in der Offenen Werkstatt mitgearbeitet. Auch als Leitung sei ihr bis heute die pädagogische Arbeit in Kursen am liebsten. Nicht nur die für die Jüngsten, denn die Werkstatt bietet über das Jahr hinweg auch Kurse für Jugendliche und Erwachsene an. Dabei geht es um das Malen und Zeichnen in verschiedensten Techniken, aber auch um das Thema Plastik mit Keramik oder Ton.

„Die Ergebnisse müssen nicht perfekt sein, das ist Teil des Charmes. Viele denken sich dann ,Das kann ich doch auch’ – und das stimmt wirklich!“, erzählt Meier.

Die Kinder- und Jugendkurse laufen währenddessen unter dem Jahresthema „Starke Kinder machen - Starke Eltern lassen Kinder machen!“ Dieses Motto dient als Inspiration für neue Theaterkurse. Meier hofft, damit auch Eltern anzuregen, ihre Kinder zu unterstützen und ihnen kreatives Spielen zu ermöglichen.

Warteliste für beliebte Herbstkurse

Viele scheinen das auch zu tun, denn die meisten Herbstkurse sind bereits ausgebucht, wie beispielsweise auch „Erzähl deine Geschichte“. Aber auch für andere Kurse gebe es bereits eine Warteliste. Insgesamt sind es schon mehr als fünfzig Kinder, die sich angemeldet haben.

Die Anmeldegebühren liegen zwischen 30 und 190 Euro. Sie hängen von Zeitumfang und Kursgröße ab. Für einige Kurse werden zusätzlich auch Materialkosten fällig, diese sollten normalerweise aber nicht mehr als zehn Euro betragen, schätzt Meier.

Im Netz

Weitere Informationen im Internet unter www.offene-werkstatt.org oder per E-Mail an offene-werkstatt@owev.de