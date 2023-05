Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Offene Kreativ-Werkstatt mit einem Jubiläums-Werkstattfest am Donnerstag, 18. Mai, von 11 bis 17 Uhr im Haus Catoir, Römerstraße 20/22, in Bad Dürkheim. Das Ziel laut Veranstalter: Entspannt in fröhlicher Runde kreativ sein oder einfach nur den Tag genießen bei einem Schoppen oder Kaffee und Kuchen. „Ton, Papier, Pappe, Farben, Stoffe und viele Werkzeuge stehen bereit, um von Ihnen genutzt zu werden. Erschaffen Sie ein verrücktes Kreativ-Tier aus den verschiedensten Materialien, heben Sie Ihren ganz persönlichen Schatz, spielen Sie sich durch unseren Spiele-Parcours oder gewinnen Sie bei der Tombola. Das ist ganz einfach: Jedes Los gewinnt“, heißt es in der Einladung. Für das leibliche Wohl und damit die nötige Stärkung bei all dem Mitmachen, Zuschauen, Spielen und Genießen sorgt der Trägerverein Offene Werkstatt. Der Eintritt und die Materialien sind frei, um Spenden wird gebeten.