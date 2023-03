Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem Spaziergänger verdächtige Gegenstände am Waldrand am Schlamberg entdeckt hatten, sprengten Spezialisten des Landeskriminalamts diese am Samstagabend kontrolliert. Um was es sich handelte, war auch am Sonntag noch unklar.

Der Knall war bis in die Dürkheimer Innenstadt zu hören: Am Samstag gegen 22.20 Uhr sprengten Spezialisten des Landeskriminalamts die beiden Gegenstände, die Spaziergänger am Waldrand