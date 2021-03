Das Weingut Odinstal in Wachenheim ist ab sofort Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). Das hat der VDP.Pfalz auf einer Versammlung am Dienstag beschlossen. „Unser Regionalverband hat die Entwicklungen der Pfälzer Weinszene stets im Blick. Nachdem der Betrieb sowohl bei Blindverkostungen als auch Betriebsbeobachtungen deutlich herausgestochen ist, war es für uns die logische Konsequenz, ihn aufzunehmen“, erklärt VDP.Pfalz-Vorsitzender Hansjörg Rebholz. Das Weingut Odinstal der Familie Hensel bewirtschaftet nahe des alten Basaltsteinbruchs am Pechsteinkopf insgesamt fünf Hektar Weinberge und ist ausschließlich auf weiße Rebsorten ausgerichtet: Vor allem Riesling, Silvaner, weiße Burgundersorten wie Weißburgunder und Auxerrois, aber auch Gewürztraminer machen seine Kollektion aus. Mit seiner gelebten Begeisterung für Biodynamie und Riesling gehöre es zur Spitze der Pfalz, ergänzt Rebholz. Der Regionalverband des VDP hat damit nun 27 Mitgliedsbetriebe, der Bundesverband 198. Kunden können Weine der Prädikatsweingüter am VDP.Adler auf dem Flaschenhals jeder einzelnen Weinflasche erkennen. Einen Steckbrief des Weinguts Odinstal finden Interessierte im Internet unter www.vdp.de/de/die-winzer/pfalz/vdpweingut-odinstal.