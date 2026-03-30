Schluss vor dem 100. Geburtstag: Erinnerungen an volle Hallen, rückwärts laufende Uhren, abgekippte Kirschen vorm Kanzler-Bungalow und ein zurückgehender Obstanbau.

Gurken, die bis kurz vor Mitternacht sortiert werden, Bauern aus der Region, die mit ihren Traktoren Schlange stehen, um frische Ware abzuladen: Die Vereinigten Obst- und Gemüsegroßmärkte (VOG) Weisenheim am Sand haben goldene Zeiten erlebt. Noch bis vor wenigen Jahren wurden in der Bahnhofstraße im Jahr Tausende Tonnen Obst umgeschlagen, die Entwicklung der letzten Jahre nahm das baldige Ende aber vorweg – es war ein Abschied auf Raten: Gegründet wurde die Genossenschaft 1929, nur drei Jahre vor dem 100-jährigen Bestehen stellt der Obstmarkt Ende März sein operatives Geschäft ein.

Vorstandsvorsitzender der VOG ist seit 1999 Ingo Schick: Er betreibt in Freinsheim selbst Obstanbau und erinnert sich genauso wie Werner Storr (89), ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender, und Manfred Ritthaler (76), ehemaliger Geschäftsführer, an den Trubel auf dem gut drei Hektar großen Obstmarkt-Gelände. In Hochzeiten, wenn Ernte war, und alle Erzeuger und Nebenerwerbsbauern aus der Gemeinde und dem Umland mit Handwagen, Karren und später auch Traktoren Früchte anlieferten, standen die Hallen voll mit Obst. Umgeschlagen wurde alles, was in der Region wuchs: Johannisbeeren, Mirabellen, Pflaumen, Zwetschgen, Äpfel und auch Spargel.

Mit Kirschen ließ sich gutes Geld verdienen

Weisenheim am Sand gehörte zu den bedeutendsten, frühobstanbauenden Gemeinden Deutschlands. Vor allem Sauerkirschen machten den Obstmarkt groß. „Damit war bis in die 1990er-Jahre gut Geld zu verdienen“, erinnert sich Storr. Lasterweise sei die frisch gepflückte Ware versteigert, nach der Auktion abtransportiert und in großen Firmen in Gläsern und Dosen konserviert worden.

Die Uhr im Auktionssaal lief dabei rückwärts: Die Großhändler in den Rängen mussten genau abschätzen, bei welchem Preis sie zuschlagen wollten. Nur wenige Pfennige Unterschied machten bei großen Mengen immense Unterschiede. Ritthaler, der als 14-Jähriger 1972 als Lehrling zum Groß- und Einzelhandelskaufmann beim Großmarkt anfing, erinnert sich: „Bei den großen Auktionen am Sonntag war kaum Platz hier, so viele Käufer kamen. Es ging zu wie an der Börse.“ Wöchentlich erhielten die Obstanlieferer ihr Geld ausbezahlt, das habe er zum Teil auf der Zentralbank in Bad Dürkheim mit dem Auto abgeholt. Im Obstmarkt erhielt er einen Crashkurs im Umgang mit Pistolen, das Geld sollte beschützt werden, erinnert sich Ritthaler kopfschüttelnd an die alten Zeiten.

Eine RHEINFPALZ-Sommertour 2001 führte Leserinnen und Leser in die Versteigerungshalle des Obstmarktes. Archivfoto: Franck Ein Bild aus besseren Obstmarkt-Tagen: Äpfel lagern im Kühlhaus. Archivfoto: Franck Vor der Verpackung findet die Qualitätskontrolle der Äpfel statt. Archivfoto: Franck Kirschen werden angeliefert. Archivfoto: Franck Während der Sommertour beim Obstmarkt. Archivfoto: Franck Mark und Friederike Milodanovic sind die neune Eigentümer des Obstmarkt-Geländes. Archivfoto: Ute Scherzinger Die Firma MEP Römerberg bereitet Paletten auf und liefert sie an die regionale Lebensmittelindustrie. Archivfoto: Annegret Ries Eine Szene aus längst vergangenen Tagen: An Sonntagen war immer besonders viel los auf dem Obstmarkt in Weisenheim am Sand. Repro: Ute Scherzinger Ein historisches Plakat: Gehandelt wurde mit vielerlei Früchten. repro: Ute Scherzinger Foto 1 von 9

Als Bundeskanzler Helmut Kohl jedoch noch vor der Wiedervereinigung den Markt Richtung Osten öffnete, sackten die Preise für heimische Kirschen in den Keller. Eine Sabotageaktion aus Frust, bei der die Bauern dem Kanzler mehrere Tonnen Sauerkirschen in dessen Oggersheimer Vorgarten kippten, konnte weder die Politik umstimmen noch den stetigen Preisverfall heimischer Früchte aufhalten.

Viele Bauern entschlossen sich, in den folgenden Jahrzehnten Flächen aufzugeben, auch für Nebenerwerbsanbauer wurde der Obstanbau immer unrentabler, erklärt Schick. Er spricht im Zusammenhang mit dem Niedergang des Obstmarktes von einem Kampf an vielen Fronten und nennt beispielhaft den Mindestlohn, Zulassungsbedingungen bei Pflanzenschutzmitteln, Umweltauflagen, Sozialstandards, „ausufernde Bürokratie“: „In Summe unüberwindbare Wettbewerbsverzerrungen, vor allem gegenüber der Konkurrenz im osteuropäischen Ausland.“ Der Selbstversorgungsgrad mit Obst und Gemüse in Deutschland betrage daher aktuell noch 20 bis 30 Prozent, der Rest müsse zugekauft werden, so Schick.

Zeitweise bis zu 4000 Genossenschaftsmitglieder

Am Obstmarkt wurden 2023 noch 588 Tonnen Obst umgeschlagen, zu Hochzeiten waren es über 10.000 Tonnen, wovon allein die Sauerkirschen manchmal 6000 ausmachten. Zur Genossenschaft gehörten zeitweise bis zu 4000 Mitglieder, zwischen 1000 und 2000 davon waren auf dem Obstmarkt tätig, den Betrieb vor Ort hielten maximal 21 Mitarbeiter am Laufen. Der Einstieg der BayWa Obst bei den VOG von 2010 bis 2019 hatte am schwierigen Marktumfeld nichts geändert. Als die BayWa wieder ausstieg, gab es noch 60 aktive Anlieferer, kurz vor dem Ende des operativen Betriebs sind es noch 25.

Allein in Weisenheim am Sand gab es mal über 200 obstanbauende Betriebe, erinnert sich Thomas Scherner, Obstbrenner und VOG-Vorstandsmitglied, heute seien es noch fünf. Flächen wurden stillgelegt, auf manchen werde Wein oder Spargel angebaut, viele lägen brach.

Neue Eigentümer erhalten Auktionsgebäude

Der Obstmarkt hatte zuletzt 2021 einen Teil seiner Fläche an das Ehepaar Milodanovic vermietet und 2022 verkauft. Ab April gehört Friederike und Mark Milodanovic das gesamte Obstmarktgelände, dann sind aus den inzwischen vermieteten Kühllagern alle Früchte abtransportiert. Die Hallen, das Büro- und das Auktionsgebäude bleiben jedoch ebenso wie das Inventar, versichert Friederike Milodanovic.

Und auch die Paletten werden bleiben. Während diese zur aktiven Obstmarkt-Zeit kistenweise mit Obst beladen waren, bereitet Milodanovic die Ladungsträger für die regionale lebensmittelverarbeitende Industrie auf. Schick, der überglücklich mit dem neuen Eigentümer ist, rechnet dagegen mit einer jahrelangen Abwicklung des Obstmarkts: „Der Betrieb muss liquidiert, die Genossenschaftsmitglieder ausbezahlt werden.“ Allein die Suche nach Hunderten inaktiven Mitgliedern könnte schwierig werden, viele hätten ihre Geschäftsanteile im Todesfall nicht korrekt übertragen oder der VOG gemeldet. Ein profanes Ende für eine Ära voller Geschmack, quirligem Handelsleben und wirtschaftlichem Erfolg.