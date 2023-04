Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Damen geht es in den Saisonendspurt der Hockey-Oberliga. Am Sonntag (11 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim Kreuznacher HC an, am Dienstag (19 Uhr) folgt dann schon das letzte Spiel beim TFC Ludwigshafen. DHC-Trainer Uwe Krauß möchte möglichst alle Punkte einfahren. Am Wochenende fällt vielleicht schon eine Vorentscheidung über die Meisterschaft. Drei Teams sind im Rennen.

„Ich ziehe meinen Hut vor den Mädels“, sagt Trainer Uwe Krauß schon vor dem Saisonfinale. Zwar hatten er und Kollege Dirk Baumgarten zu Beginn der Rückrunde