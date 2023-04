Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende konnten die Damen des Dürkheimer HC nur aus der Ferne beobachten, was die Konkurrenz aus Neunkirchen macht. Die erledigten ihre Aufgabe souverän, gewannen ihr letztes Saisonspiel beim Kreuznacher HC mit 2:0 und darf in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen. Die DHC-Damen müssen sich mit Rang zwei in der Feldhockey-Oberliga begnügen.

„Das war zu erwarten gewesen“, sagte DHC-Trainer Dirk Baumgarten über den Sieg der Saarländerinnen in Kreuznach zum Saisonfinale. Zwar hatten beim DHC alle noch auf einen