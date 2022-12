Krankheitsbedingt dezimierte DHC-Damen haben beim Kreuznacher HC mit 1:4 (1:2) verloren. DHC-Trainer Dirk Baumgarten sprach von einem Heimvorteil in einer nicht mehr zeitgemäßen Halle.

Mit nur einer Auswechselspielerin fuhren die Dürkheimer Damen am Sonntag zum Oberligaspiel nach Bad Kreuznach. Nach dem Langzeitausfall von Maike Pacyna mussten auch Pauline Lehrer und Ella Bösling krankheitsbedingt passen, Johanna Kleinschroth und Julia Blettner waren in der Abwehr auf sich allein gestellt und konnten nicht verschnaufen.

Die Hausherrinnen hätten sehr effizient gespielt, zollt Baumgarten Respekt. Der KHC habe aus wenigen Chancen viele Tore gemacht. Die DHC-Damen hätten zwar auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, diese aber eben auch nicht nutzen können. „Wir hätten es ausgeglichener gestalten können,“ gibt der Trainer zu. Spielerisch wäre es okay gewesen, aber eben nicht von Erfolg gekrönt.

Julia Eitel trifft für den DHC

Julia Eitel erzielte den einzigen DHC-Treffer. Bei ihr war es bis am Samstag nicht klar gewesen, ob ihre Platzwunde so weit verheilt war, dass sie spielen konnte. „Glücklicherweise war sie dabei, sonst wäre es noch schwieriger geworden, denn wir hätten gar nicht mehr wechseln können,“ war Baumgarten zumindest etwas erleichtert.

Die wenigen Wechselmöglichkeiten hätten zu ungewohnten Strukturen geführt, da jede Spielerin auf anderen Positionen habe aushelfen müssen. „Da funktioniert das Spielsystem nicht mehr richtig,“ erklärte der Coach, dass die Umstellung schwierig sei und die Zuordnung dann nicht mehr stimme. „Die da waren, haben es gut gemacht.“ Sein Team sei gut gestartet, habe aber frühzeitig ein unnötiges Tor kassiert, danach sei es schwierig geworden.

Hallenboden eine „Katastrophe“

Als Katastrophe bezeichnet Baumgarten die Halle und den dortigen alten Parkettboden. Die Spielerinnen seien reihenweise weggerutscht, für heutiges Hockey sei das nicht mehr angebracht. Dazu komme die enge Halle, neben der Bande und hinter dem Tor sei kaum Platz, das könne auch mal gefährlich werden, wenn die Bälle nach einem Torschuss direkt von der Wand zurückkommen. Das DHC-Spiel lebe von der Technik, auf dem glatten Boden sei das schwer umzusetzen. Johanna Eitel sei noch am besten damit zurechtgekommen, lobt Baumgarten die junge Stürmerin. Zwar müssten auch die Kreuznacherinnen auf diesem Boden spielen, aber: „Die trainieren auch da, sind das gewohnt!“ In Normalbesetzung und mit mehr Wechselmöglichkeiten hätte der DHC Punkte aus Kreuznach mitgebracht, ist sich das Trainerteam Baumgarten und Uwe Krauß sicher. Um so ärgerlicher diese Niederlage.

Der Blick auf die Tabelle sieht zunächst dramatischer aus, als es ist. Die TG Frankenthal III und der KHC bleiben mit sieben Punkten vorne, der DHC mit nur drei Punkten auf Rang drei, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Wenn es mit dem Aufstieg etwas werden soll, muss der DHC jetzt Gas geben. Das weiß auch Dirk Baumgarten und hofft, dass die Krankheitswelle bis zum nächsten Spiel am Sonntag gegen die TSG Kaiserslautern wieder ein bisschen abgeebbt ist.