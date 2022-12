Mit dem 9:3 (7:1) -Erfolg über die TSG Kaiserslautern sind die Dürkheimer Hockeydamen in der Hallenhockey-Oberliga zurück in der Erfolgsspur. Das Trainerduo war vor allem mit dem druckvollen, schnellen Passspiel der ersten Halbzeit zufrieden. Der Aufstieg bleibt das Ziel.

Nach der Niederlage beim Kreuznacher HC zeigten die DHC-Damen am Sonntag auch dank einer besser besetzten Bank, was sie können. Kaiserslautern ließen sie von Beginn an kaum Luft. Die erste von zehn Ecken für den DHC gab es nach nicht einmal zwei Minuten Spielzeit. Da die zweimal wiederholt werden musste, war es die dritte Ecke, die Johanna Eitel zum 1:0 verwertete. Alena Baumgarten erhöhte nach schönem Zuspiel von Ella Bösling auf 2:0 und baute nach einer weiteren Ecke die Führung aus. Die Gäste kamen nur selten zum Kreis. Wenn, dann gab es mehr Raum für den DHC. So erzielte Julia Eitel (17.) das 4:0 und ihre Schwester Johanna erhöhte auf 5:0 (22.). Im direkten Gegenzug fand die TSG dann eine Lücke in der DHC-Abwehr: Chiara Bahr erzielte das 1:5.

„Unsere Abwehr ist noch zu löchrig,“ bilanzierte Trainer Uwe Krauß. Alena Baumgarten konkretisierte die Probleme auf das defensive Stellungsspiel. „Wir stehen zu fünft, mit Torhüterin sogar zu sechst, nicht kompakt genug.“ Allerdings brauche so etwas ein bis zwei Jahre Einspielzeit, erinnerte die erfahrene Spielerin, dass das Team erst seit kurzem in dieser Zusammensetzung spielt.

Höhere Fehlerquote in der zweiten Halbzeit

Der DHC ließ sich jedoch nicht beirren, Baumgarten erzielte das 6:1, nach Zuspiel von Antonia Broschart, eine Minute später legte Baumgarten Broschart das 7:1 auf den Schläger. Damit ging es in die Pause.

Im dritten Viertel wurde es hektisch. Die DHC-Damen wollten nachlegen, schielten wohl auf das Torverhältnis. Doch die Fehlerquote erhöhte sich. Luisa Vollmer verkürzte auf 2:7. Julia Blettner stellte jedoch Sekunden vor der Viertelpause den alten Abstand wieder her. Im letzten Viertel fing sich der DHC, Pfosten und Latte waren aber gleich mehrfach im Weg. Noch einmal Julia Eitel zum 9:2 und Jana-Marie Schaffner mit dem dritten Tor für die TSG setzten die Schlusspunkte.

„Die erste Halbzeit war gut, die zweite nicht so,“ resümierte Krauß. Doch der DHC würde inzwischen mehr passen und kombinieren, lobte er die Entwicklung. Die Spielerinnen würden mannschaftsdienlicher spielen.

Krauß und Baumgarten waren froh nach der Krankheitswelle mehr Alternativen gehabt zu haben. Ein besonderes Lob gab es für Ella Bösling, die nach zweiwöchiger Krankheit viel leistete. Auch Alena Baumgarten lobte: „Ella hatte einen großen Anteil an dem Erfolg. Sie ist technisch gut und sehr spielorientiert.“. Die Stimmung im Team sei nach einer kleinen Krisensitzung am Donnerstag wieder gut, berichtete 26-jährige Baumgarten. „Wir haben gesagt, dass der Aufstieg unser Ziel bleibt.“

Mit sechs Punkten bleiben die Damen zwar auf dem dritten Platz, sind aber auf einen Punkt an die führenden Teams aus Kreuznach und Frankenthal herangerückt.