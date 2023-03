Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf die Damen des Dürkheimer HC wartet in der noch jungen Feldhockey-Oberligasaison die erste Bewährungsprobe. Am Sonntag (11 Uhr) ist das Team beim Kreuznacher HC gefordert. Ein letzter Test am Dienstag gegen den HC Heidelberg verlief positiv.

„Das ist ein wichtiges Spiel zur Orientierung“, sagt Trainer Dirk Baumgarten über die Partie beim Kreuznacher HC. Nach dem mühsamen 3:0-Sieg am ersten Spieltag gegen Aufsteiger SV Gau-Algesheim,