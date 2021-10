Mit der Mobilisierung der Wirbelsäule beschäftigt sich Personal-Trainerin Lucie Packheiser aus Erpolzheim in dieser Woche. Das tut vor allem auch Menschen gut, die viel sitzen und ihren Rücken wieder beweglicher bekommen wollen.

Wer den ganzen Tag am Schreibtisch arbeitet, hat wenig Bewegung und oft Probleme mit Verspannungen in Schultern und Nacken. Die Wirbelsäule wird wenig gedreht, Bewegungen fühlen sich steif an. Dagegen hilft sanfte Mobilisierung der Stütze unsers Körpers.

Los geht es in einer Haltung, die Ähnlichkeit mit Kniebeugen hat. Sowohl die Füße als auch die Knie sind parallel ausgerichtet und zeigen nach vorne. Die Füße stehen etwa hüftbreit voneinander entfernt, die Knie sind leicht gebeugt. „Das Gewicht ist eher auf die Fersen verlagert“, erklärt Packheiser. Denn das sorgt für einen stabilen Stand. Jetzt werden die Fingerspitzen jeweils links und rechts hinter die Ohren gelegt. Der Bauch zieht in Richtung Lendenwirbelsäule, der Rücken ist lange und gerade, der Oberkörper geht diagonal nach oben und vorne.

Drei Durchgänge mit 20 Wiederholungen

Für die Übung wird nun abwechselnd ein Ellenbogen nach oben Richtung Decke gedreht, dabei bewegt sich der andere automatisch in Richtung Boden. Durch diese Rotation des Oberkörpers, die in einem kontrollierten Tempo ausgeführt wird, wird die Brustwirbelsäule gedreht und dadurch mobilisiert. Zugleich hat aber auch die Lendenwirbelsäule etwas zu tun. „Sie arbeitet mit und hält gleichzeitig den Rest des Körpers statisch“, erklärt die Trainerin aus Erpolzheim. Sie rät zu drei Durchgängen mit je 20 Wiederholungen der Rotationsbewegung.

Die Serie

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Zeiten der Pandemie in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden. Die bisher erschienenen Artikel sind unter www.rheinpfalz.de/lokal/bad-duerkheim_artikel,-runter-vom-sofa-und-einfach-anfangen gesammelt.