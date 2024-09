Am Ostertag-Brunnen tut sich etwas: Nach einer Notreparatur wegen gelockerter Teile der Sandsteinbalustrade im vergangenen Oktober haben nach Auskunft der Stadtverwaltung jetzt die eigentlichen Sanierungsarbeiten begonnen. Eigentümerin des Valentin-Ostertag-Brunnens ist die GHI GmbH, die zur Gruppe der Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co. KG gehört. Nach Abstimmung mit der Denkmalpflege und der Stadt Bad Dürkheim hat die GHI GmbH die Firma Dursy aus Bad Dürkheim mit den eigentlichen Reparaturarbeiten beauftragt.

Aktuell werden nach Angaben der Stadt kaputte Sandsteinbaluster am oberen Brunnenbecken ausgetauscht. Die verbleibenden Baluster sowie die Abdeckungen werden nach Bedarf restauratorisch überarbeitet. In etwa vier Wochen sollten die Arbeiten nach Angaben der Stadt abgeschlossen sein. Dann könne der Brunnen auch wieder in Betrieb gehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 40.000 Euro und werden von der GHI GmbH übernommen.