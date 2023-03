Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in der Fachwelt gehen die Meinungen weit auseinander, wie sinnvoll ein ganzjähriges Füttern der Wildvögel ist. Ob von solcher Hilfe die Artenvielfalt profitiert und was der Vogelfreund grundsätzlich beachten sollte, darüber haben wir mit dem Vorsitzenden des Naturschutzbunds (NABU) Mittelhaardt, Burkhard Ort, gesprochen.

Herr Ort, wie halten Sie es mit der Vogelfütterung in Ihrem Wachenheimer Garten? Füttern Sie und wenn ja, wann?

In unserem Garten am Waldrand füttern wir nicht