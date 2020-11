Wegen eines Nylonfadens, den unbekannte Täter quer über die Martinstraße in Freinsheim gespannt hatten, wurde ein Mofafahrer am Freitag leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mofafahrer gegen 4:45 Uhr von der Straße Im Kitzig nach links in die Martinstraße einbiegen, als er einen Druck und ein Ziehen am Hals bemerkte. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass ein Nylonfaden auf einer Höhe von 135 bis 140 Zentimetern zwischen zwei Häusern gespannt war. Der 66-jährige Mofafahrer informierte die Dürkheimer Polizei, die die Bevölkerung um Hinweise gebeten hat.