Am Mittwoch hat die Polizei zwischen 9 und 15 Uhr an drei Stellen kontrolliert, ob Autofahrer zu flott unterwegs sind. Nur wenige fuhren dabei in die Laserfalle. Bei der ersten Kontrolle stand die Polizei in der Friedelsheimer Bahnhofstraße. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen erwischten die Beamten zwischen Einmündung Maximilianstraße und Burgunderstraße in Richtung Ortsmitte zwei zu schnelle Autofahrer. Der Spitzenreiter war in der Tempo-50-Zone mit 77 Sachen unterwegs. In der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim war bei starkem Verkehrsaufkommen niemand zu flott unterwegs. Bei einer Messung in Weisenheim am Berg tappte niemand in die Radarfalle. Hier stand die Polizei wegen einer Bürgerbeschwerde in der Herxheimer Straße. „Aufgrund der örtlichen baulichen Gegebenheiten konnte keine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt werden“, so die Polizei.