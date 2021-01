Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei am Donnerstag insgesamt zwei Autofahrer verwarnt, die zu schnell unterwegs waren. Bei der ersten Kontrolle von 11 bis 12 Uhr in der Hauptstraße in Herxheim am Berg hatten die Beamten nichts zu beanstanden. Bei der folgenden Tempomessung im Bereich Ziegelhütte/Parkweg in Weisenheim am Sand verwarnten sie einen Fahrzeugführer, den sie mit 43 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 blitzten. In der Marcigny Straße in Freinsheim erwischten sie im verkehrsberuhigten Bereich, in dem lediglich Schrittgeschwindigkeit gestattet ist, einen Autofahrer mit 24 „Sachen“.