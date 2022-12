„Ein emotionaler Schlag, aber im positiven Sinne“ – so beschreibt Lea Baßler ihren Moment des Jahres 2022. Am 7. Oktober war die 22-Jährige zur Pfälzischen Weinkönigin gekürt worden. „Ich glaube, ich habe es in dem ganzen Saal als Letzte festgestellt, dass ich es geworden bin“, sagt Baßler zu ihren Gefühlen im großen RHEINPFALZ-Interview. Sie habe einige Augenblicke gebraucht, bis sie ihren Sieg realisiert habe. Dann aber etwa eine halbe Stunde lang „nur geheult“ – natürlich aus Freude. Auch sonst war es für die junge Frau ein gutes Jahr: Sie hat den Wein nun auch zu ihrem Beruf gemacht und arbeitet beim Weingut Jürgen Zimmermann in Wachenheim. Schöne Momente erlebte die Tochter eines Kellermeisters auch auf dem Wurstmarkt – etwa beim gemeinsamen Singen mit den Anonyme Giddarischde.