Die Polizei hat wegen der aktuellen Sperrung in der Hauptstraße in Friedelsheim in Fahrtrichtung Gönnheim am Montag zwischen 10 und 11 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Verlängerung der Waltershöhe kontrolliert. Laut Polizeibericht fuhr in der Zeit nur eine Person verbotswidrig den Weg und muss ein Verwarnungsgeld von 50 Euro bezahlen.