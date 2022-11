Die Dürkheimer Hockeyherren wollen in der Hallensaison der 2. Regionalliga Süd oben mitspielen. Zum Start in die Saison, beim einzigen Heimspiel vor Weihnachten am Sonntag um 11 Uhr gegen den Rüsselsheimer RK II ,wird jedoch ein wichtiger Akteur fehlen.

„Wir wollen oben mitmischen“, sagt DHC-Trainer Andreas Schanninger. Nach dem Abstieg aus der 1. Regionalliga Süd im Februar nach einer Saison unter Coronaregeln, blicken die Dürkheimer wieder nach oben. Der Abstiegskampf zwischen gleich vier Teams war eng, dem DHC fehlte am Ende ein Punkt, um in der dritthöchsten Liga zu bleiben.

Sechs Teams spielen in der Westgruppe der 2. Regionalliga Süd, die Hälfte davon darf nicht aufsteigen, da die ersten Mannschaften des SC 1880 Frankfurt, der TG Frankenthal in der 1. Bundesliga spielen, der Rüsselsheimer RK in der 2. Bundesliga. Sollte eine dieser Reserven Meister werden, rückt nicht automatisch ein Team als Aufsteiger nach, sondern es gibt Relegationsspiele gegen die möglichen Absteiger von oben.

„Die Hinrunde ist ein Brett“, findet Schanninger. Nach dem Auftakt in der WHG-Halle gegen den RRK II, muss der DHC bis Jahresende drei Auswärtspartien überstehen. Das Heimspiel gegen die TG Worms ist ins nächste Jahr verschoben worden. Zweite Mannschaften seien bei Heimspielen meist stärker, weil es erfahrene Akteure gebe, die ungern zu Auswärtsspielen fahren, erklärt der Coach. Als Mitfavorit für den Aufstiegskampf nennt Schanninger den Hanauer THC, der nun schon zweimal Zweiter geworden ist.

In der kurzen Vorbereitung hat der DHC zwei Turniere bestritten. In Bad Kreuznach sprang der Turniersieg heraus. Von den Gegnern sei aber keiner höherklassig gewesen. „Deshalb war das auch unser Anspruch.“ Es sei ein guter Einstieg in die Hallensaison gewesen. In Delmenhorst verlor der DHC das Finale knapp im Penaltyschießen gegen den Hamburger Zweitligisten Rahlstedter HTC. Gegen den Berliner Zweitligisten SG Rotation Prenzlauer Berg, der Aufstiegsambitionen in die Erste Liga hat, konnte der DHC ebenfalls gewinnen. Hier gab es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen DHC-Kapitän Philipp Metzger.

Am Dienstag gab es ein letztes Testspiel gegen den TFC Ludwigshafen. Wie es genau ausging, kann Schanninger gar nicht sagen. Niemand habe mitgezählt „Gefühlt hatten wir zwei, drei Tore mehr, ich schätze 17:15“, erzählt der Coach schmunzelnd. In der Abwehr habe es einige Ausfälle gegeben, nimmt er seine Defensive in Schutz. „Wenn wir unser Hockey auf die Platte kriegen, ist es schwer uns zu schlagen“, sagt er daher selbstbewusst.

Der DHC kann einen Neuzugang verzeichnen. Vincent Grimmer kommt als Torhüter. Grimmer hatte lange Jahre beim Mannheimer HC und Feudenheimer HC gespielt, will sich im Sommer beruflich verändern und wird Mannheim dann wohl verlassen. Jonas Pacyna kann so seine Schiedsrichterkarriere vorantreiben und wird nur noch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Grimmer und Simon Kirchhofs bilden jetzt das Torhütergespann. Schanninger hat einen Kader von 16 Spielern herausgedeutet.

Die Rüsselsheimer, die am Sonntag die ersten Gäste in Dürkheim sein werden, bezeichnet Schanninger als typischen Hallenverein. „Schon im Feld hat man gesehen, dass sie eine gute Jugend haben“, heißt es auf der Hut zu sein. Verzichten muss der DHC am Sonntag auf Christopher Matz, der noch unter den Folgen einer Corona-Infektion leidet. Den Routinier, der das DHC-Spiel in letzter Zeit so stabilisiert hat, zu ersetzen, wird schwer. Fehlen wird wohl auch Leon Franken, bei dem nach dem Spiel am Dienstag die alte Verletzung aufgebrochen ist.