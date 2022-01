Eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin aus Ludwigshafen hat am Samstag gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße 37 einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau von Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein, als sie im Jägertal zu spät erkannte, dass ein vorausfahrendes Leichtfahrzeug eines Bad Dürkheimers abbremste, da der 44-jährige Fahrer nach links abbiegen wollte. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser allerdings bis zum Stillstand abbremsen. Der Mercedes-Fahrerin sei es nicht mehr möglich gewesen, rechtzeitig zu bremsen, sodass sie auf den vor ihr fahrenden Hyundai eines 29-Jährigen aus Kaiserslautern auffuhr und diesen auf das abbiegende Leichtfahrzeug davor schob. Es entstand an den drei Fahrzeugen laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 18.000 EURO. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.