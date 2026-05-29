Rot-Weiss Seebach bestreitet am Sonntag, 15.30 Uhr, sein erstes Aufstiegsspiel zur Bezirksliga. Gegner ist der Tabellenzweite aus der A-Klasse Süd, VfB Hochstadt.

Eigentlich wären die Hochstadter Meister geworden, doch in einem Verbandsgerichtsurteil wurde der Sieg gegen den Kontrahenten ASV Lug/ Schwanheim in eine Niederlage umgewandelt. Somit zog Lug/Schwanheim in der Tabelle am VfB vorbei, der jetzt über den Weg Aufstiegsspiele versuchen muss, in die Bezirksliga zurückzukommen, aus der die Grün-Weißen nach der Saison 2021/22 als Tabellenletzter abgestiegen waren.

Der Seebacher Coach Jan-Marvin Dell hat sich die Südpfälzer in ihrem letzten Rundenspiel gegen Olympia Rheinzabern (2:2) angeschaut. „Das ist eine Mannschaft, die über das Kollektiv kommt und als Team auftritt“, berichtet Dell von seinen Beobachtungen. Hochstadt sei eine Formation, die auch nach spielerischen Lösungen suche und einen Plan habe. Hinzu komme eine stimmgewaltige Zuschauerkulisse, was für die Seebacher im Rückspiel am Mittwoch, 3. Juni, eine Herausforderung sein werde. Seit Jahrzehnten gilt Hochstadt in Fachkreisen als heißes Pflaster, wozu auch der Naturrasenplatz mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre beiträgt.

Der Seebacher Übungsleiter, der über einen befreundeten Trainer weitere Informationen eingeholt hat, fordert, dass seine Mannschaft in beiden Partien einen kühlen Kopf bewahrt und sich durch nichts aus dem Konzept und der Ruhe bringen lässt. „Es werden Wille, Tagesform und letztlich Nuancen entscheiden. Außerdem sollten wir, soweit es möglich ist, diese beiden Spiele genießen“, verdeutlicht Dell. Aufstiegsspiele zu bestreiten, ist schließlich nicht alltäglich. Der Trainer hat festgestellt, dass sein Team nach dem Bezirksliga-Abstieg 2025 und der bislang sehr guten Saison ein Stück weit enger zusammengerückt ist. Ein Fakt, der helfen könnte.

Die zu Hause ungeschlagen gebliebenen Rot-Weissen bauen auf ihre Heimstärke auf dem kleinen und engen Kunstrasen und rechnen mit vielen Zuschauern und einem mit dem Bus anreisenden Gegner. „Wir sind bis auf die Langzeitverletzten Sven Schuhmann, Nick Getto und Tim Reither komplett“, freut sich Dell. Er rechnet auch mit dem zuletzt geschonten Routinier Sebastian Schmidt, der im Training einen guten Eindruck hinterlassen hat. Bei Patrick Bauer gibt es noch eine kleine Resthoffnung auf einen Einsatz. Im Tor bekommt Tim Vangheluwe den Vorzug vor Peer Mauelshagen. Eine große Rolle spielt das nicht, denn beide sind auf einem ähnlichen Leistungsniveau und haben eine fast identische Einsatzzahl.