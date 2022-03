In der neuen Impfstelle des Landkreises wird jetzt auch Nuvaxovid von Novavax verimpft. Am Dienstag waren es 60 Dosen, für den Mittwoch waren 84 eingeplant. Für den Rest der Woche hat die Impfstelle mangels Nachfrage wieder geschlossen.

Der Landkreis fungiert bei Novavax nach Angaben von Pressesprecher Arno Fickus auch als Verteilstelle: Beliefert werden niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser, da der Proteinimpfstoff noch nicht über den Pharmagroßhandel zu beziehen ist. 1120 Dosen bekam der Kreis vom Land jetzt zugewiesen.

Wie Fickus mitteilte, waren für diese Woche eigentlich 280 Impftermine gebucht. Warum so viele Termine storniert wurden, konnte er nicht sagen. Seiner Kenntnis nach habe aber keine aufgezogene Spritze entsorgt werden müssen. Wie bei den anderen Impfstoffen ist auch eine Novavax-Spritze nur sechs Stunden haltbar. Die Lagerung der Impffläschchen erfolgt bei Kühlschranktemperatur. Nach 21 Tagen ist eine Zweitimpfung nötig.

Ein Ehepaar kam extra aus Bayern

Nicht nur aus Bad Dürkheim wurden für diese Woche Novavax-Termine gebucht: Laut Fickus wurde auch ein Ehepaar aus dem Fränkischen geimpft. „Die haben sich bewusst bei uns angemeldet und sind extra drei Stunden Auto gefahren, weil es in Bayern noch kein Novavax gibt“, erklärt der Pressesprecher.

Trotz des neuen Impfstoffangebots gibt es laut Fickus weiterhin auch Nachfrage nach Biontech. So werden in der Kreis-Impfstelle, die jetzt in einem Altbau der PPA in der Sonnenwendstraße untergebracht ist, auch weiterhin Kinder mit Biontech geimpft.

Laut Fickus liegt der Anteil von vollständig Geimpften im Landkreis bei 82,56 Prozent, inklusive Drittimpfung bei 64,42 Prozent. Auch mit der vierten Impfung habe man bereits begonnen.