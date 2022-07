Die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ist in Höhe der Deutschen Post halbseitig gesperrt. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Grund für die Sperrung ist eine „unerwartete Unterspülung“, so die Stadt. Diese mache nun Notmaßnahmen erforderlich. Ein aufmerksamer Bürger habe bereits am Montagabend die Stadt darauf hingewiesen, dass sich die Straße an einer Stelle abgesenkt hat. Daraufhin hatte die Verwaltung die Stelle gesperrt. Die Ursache für die Unterspülung steht noch nicht fest.

Ersatzhaltestelle für die Straßenbahn

Die Rhein-Haardtbahn kann deswegen den Dürkheimer Bahnhof nicht anfahren. Der Ersatzhaltepunkt für die Straßenbahn ist auf Höhe der Mannheimer Straße 13/15 eingerichtet. Autofahrern empfiehlt die Stadt, den Bereich großräumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung anhalten wird, steht noch nicht fest.