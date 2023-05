Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Patient braucht dringend medizinische Hilfe. Ein Notarzt ist nicht greifbar, der Notfallsanitäter schon. Der könnte und müsste helfen, darf aber nicht. Mit diesem rechtlichen Zwiespalt für Retter hat der Bundesgesetzgeber nun aufgeräumt. Betroffene aus der Region sind erleichtert.

Normalerweise assistiert ein Notfallsanitäter dem Notarzt. Der Mediziner weist ihn an, welche medizinische Maßnahmen er am Patienten vornehmen soll. So läuft es im Idealfall ab.