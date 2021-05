Interview: Die Kitas sind geschlossen, zu den Großeltern kann der Nachwuchs wegen Corona-Ansteckungsgefahr auch nicht. Für die Kinder der Ärzte, Krankenpfleger und Briefträger gibt es in den Kitas und Kindergärten dafür Notgruppen. Der Leiter der Kita an der Isenach, Gary Kuhn, sieht für die Kinder in den kleinen Gruppen durchaus Vorteile: Um Spielzeug müssen sie sich zu Zeit jedenfalls nicht streiten.

Herr Kuhn, Sie sind Erzieher und leiten die Kita Isenach. Kann man im Kindergarten überhaupt soziale Distanz wahren?

Das wird vor allem dadurch geregelt, dass nur zehn Kinder pro Gruppe da sind und nicht wie sonst 25. Die Gruppen sind fest und variieren nicht. Auch die Betreuer sind immer dieselben. Die vier Notgruppen sind außerdem im ganzen Haus verteilt und treffen sich nicht: weder zum Frühstück, noch im Hof oder im Bad.

Aber ansonsten bin ich ganz ehrlich: Die Kinder werden natürlich auf den Arm genommen und getröstet, wenn sie traurig sind. Für sie ist es ja auch eine Sondersituation. Die merken, dass alles irgendwie merkwürdig ist und brauchen da auch mal eine Streicheleinheit. Wir versuchen, Körperkontakt zu reduzieren, aber gerade bei Kleinkindern geht das einfach nicht. Wir wollen ja auch nicht, dass sie Alpträume bekommen, wenn wir mit Atemmasken und Schutzanzügen herumsitzen.

Und zwischen den Kindern?

Da schauen wir schon drauf: Wenn zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt wird, achten wir darauf, dass nur an jedem Tischende einer sitzt. Zu dem Thema gibt es eine nette Anekdote: Wir schreiben immer mal wieder Sprüche von Kindern an die Tür unter „Kindermund-Sprüche“. Ein Spruch heißt: „Bitte halte ein bisschen Abstand von mir.“ Das hat ein fünfjähriges Kind zu einem anderen gesagt, das sich zum Spielen neben das Kind gesetzt hatte. Die Kinder haben schon verstanden, um was es geht.

Wie reagieren die Kinder auf Corona?

Die machen sich schon Gedanken: Einmal saß ein dreijähriges Mädchen sehr still am Frühstückstisch und die Erzieherin hat gefragt, was los ist und ob sie etwas bedrückt. Das Mädchen hat ein bisschen nachdenklich nach oben geguckt und gefragt: „Kann der Osterhase Corona kriegen?“ Naja, also bei uns in der Einrichtung hatte der Osterhase kein Corona. Der hatte zwar weniger zu tun, aber er war da und hat Eier gebracht (lacht).

Was ist das Schwierigste im Moment?

Bei mir gibt es ja mehrere Baustellen: Ich bin Erzieher, ich leite die Einrichtung, organisiere das Team und habe selbst eine Familie mit Kindern, die zuhause sitzen. Bei den Kindern sind es die fehlenden Kontakte: Die Großeltern nicht zu sehen, die besten Freunde… egal ob erwachsen oder Kind, das ist schon schlimm. Der Rest, dass ich im Aldi einen Einkaufswagen brauche oder, dass nur vier Leute auf einmal in die Buchhandlung dürfen, damit arrangieren wir uns alle. Aber das Soziale, das merke ich überall, das ist der größte Faktor.

Und für Sie als Leiter der Einrichtung?

Da ist der größte Faktor, dass ich nicht planen kann. Unser Haus ist sehr groß, wir haben über 45 Mitarbeiter und über 200 Kinder. Normalerweise bin ich sehr strukturiert und kommuniziere mit dem Team und den Eltern. Meistens gibt es schon im November einen Plan, was ansteht. Jetzt planen wir nur noch von Woche zu Woche. Deswegen telefonieren wir fast jede Woche mit allen 212 Eltern. Das ist unglaublich anstrengend.

Was ich außerdem schwierig finde: Es geht immer um die Eltern mit systemrelevanten Jobs. Aber über die anderen wird nie gesprochen: Viele sind vielleicht nicht systemrelevant, aber deren Kinder sitzen genauso seit Wochen zuhause. Und sie haben keine Chancen auf Notbetreuung. Zum Beispiel eine Familie mit Migrationshintergrund, mit mehreren Kindern in einer kleinen Wohnung und ohne Kontakte nach draußen. Da sage ich ganz ehrlich: Wenn die nach sechs Wochen wieder kommen, fangen wir bei vielen Dingen wieder bei Null an.

Wie sieht’s mit dem Personal aus?

Kurzarbeit haben wir nicht. Wir schaffen es im Moment mit Überstunden und Resturlaub. Die meisten nutzen die Zeit für Grundreinigung, Vorbereitung von Elterngesprächen und andere Dinge, zu denen wir selten kommen. Bisher haben wir noch Arbeit. Ab dem 1. Mai wird das wohl anders: Noch mehr putzen geht irgendwann nicht.

Wie gehen Sie mit Kindern um, die Angst haben?

Es gibt kein Universalrezept. Meine Kolleginnen kennen die Kinder gut und können da individuell drauf eingehen. Was aber sehr hilft: Die Gruppen sind ja viel kleiner. Die Kinder können also viel mehr machen als vorher. Ein Beispiel: Wenn zehn Kinder im Hof spielen, sind sie auf einem Gelände, das für 150 Kinder konzipiert ist. Und das Spielzeug ist zur freien Verfügung. Da gibt’s kein „Wer hat als erstes das Laufrad oder das Dreirad?“. Es ist für jeden eines da!

Gibt es Tipps für Eltern, wie sie Kindern die Krise erklären können?

Ich glaube, Eltern mit Fingerspitzengefühl kriegen es hin, den Kindern eine gute Antwort zu geben. Man darf ihnen nicht verschweigen, um was es geht. Aber man darf auch nicht überdramatisieren. Die Kinder sollten nicht nachts im Bett liegen und denken, dass jetzt alle sterben. Und zum Thema Hygiene: Eine Kollegin hat den Kindern morgens zum Beispiel einen Punkt auf die Hand gemalt, um zu gucken, wie lange sie brauchen, um ihn abzuwaschen. Mit solchen kleinen Tipps haben wir den Kindern schon vor Corona das Thema Hygiene nahegebracht. Und ganz ehrlich: Ich glaube die Kinder machen das teilweise schon besser als viele Erwachsene.

Zur Sache: Wie groß ist die Nachfrage nach Notbetreuung in der Region?