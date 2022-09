Besucher der Innenstadt und des Gebiets rund um den Wurstmarktplatz dürften sich am Dienstagmittag gewundert haben, dass am helllichten Tag für mehrere Stunden die Straßenbeleuchtung in Betrieb war. Grund sei ein Test der Notbeleuchtung für die Zeit des Wurstmarkts gewesen, so die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Der Hintergrund: Das Sicherheitskonzept für den Wurstmarkt sehe eine Notfallbeleuchtung der Straßen in der Nähe des Festplatzes mittels Notstromaggregat vor. Durch den Test sei gewährleistet, dass die Beleuchtung im Notfall funktioniere. „Sollte der Ernstfall eines Stromausfalls eintreten, muss die Sicherheit für Besucher und Anwohner gegeben sein“, betonte die Stadt.