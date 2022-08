Nichts für Spinnen-Phobiker: Ein lebendes Exemplar der sich zunehmend in der Pfalz ausbreitenden Nosferatu-Spinne gibt es jetzt im Pfalztheater für Naturkunde zu bewundern. Die Öffnungszeiten des Pfalzmuseums für Naturkunde sind Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Dort untersucht eine Zoologin die Verbreitung sowie die Auswirkung der normalerweise im Mittelmeerraum lebenden Spinne auf heimische Arten. Die Untersuchung begann bereits im April 2021. Seither gab es mehrere Meldungen: Bislang wurde die Nosferatu-Spinne hauptsächlich in der Vorder- und Südpfalz, in der Westpfalz bisher nur selten gesichtet. Da sich die giftige Art gerne in Häuser zurückzieht, appelliert das Pfalzmuseum an Menschen, ihre Beobachtungen mit einem Foto und der Angabe des Fundorts unter www.pfalzmuseum-online.de/nosferatu zu melden.