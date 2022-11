Noelle Graner und Anouk Wessa waren am Wochenende Teil der Auswahlmannschaft des Pfälzer Turnerbundes beim Bundespokal der Verbandsmannschaften in der Leistungsklasse eins. Beide Turnerinnen vom TV Bad Dürkheim meisterten ihre Aufgabe prima, lobt Trainerin Kerstin Karb .

Noelle Graner überzeugte die Kampfrichter vor allem am Stufenbarren mit 12,8 Punkten und damit mit der besten Wertung bei insgesamt 60 Teilnehmerinnen. Sie zeigte eine Übung mit einem Flieger vom unteren zum oberen Holm, einer freien Felge in den Handstand, Riesenfelgen und einen Salto mit halber Schraube als Abgang. Noelle Graner war laut Kerstin Karb die einzige Turnerin der Mannschaft, die am Schwebebalken ohne Sturz blieb. In die Mannschaftswertung flossen somit acht Stürze am Schwebebalken ein. Damit vergab die Mannschaft wohl einen Platz auf dem Siegertreppchen. Garner sei es am Schwebebalken gelungen, alle Anforderungen zu zeigen und einen Flick-Flack zu turnen. Sie habe damit sehr gute 12,25 Punkte erturnt.

Anouk Wessa überzeugte laut Karb vor allem mit einer sauberen Bodenübung. „Sie erfüllte Anforderungen und beeindruckte durch tolle Sprünge mit guten Spreizwinkeln sowie einer halben Schraube“, lobt Karb. Sie erturnte die viertbeste Wertung des gesamten Wettkampfes. Anouk Wessa habe einen sehr guten Sprung gezeigt, der mit 12,5 Punkten belohnt worden sei.

Noelle Graner war die elftbeste Mehrkämpferin, Anouk Wessa landete auf Platz 17. Die anderen Turnerinnen waren von der TSG Haßloch sowie vom TV Schwegenheim. Insgesamt erreichte die Mannschaft den achten Platz. Am Stufenbarren war die Mannschaft führend. Noelle Graner hat laut Kerstin Karb noch ein Ziel: Ende November möchte sie in der Relegation mit der WKG Neckarau-Haßloch einen Platz in der Regionalliga erturnen.