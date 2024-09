Viel fehlt nicht mehr auf dem Festplatz, wo schon seit Tagen Schubkarchstände, Achterbahn und Hamel Zelt bereit stehen. Absoluter Hingucker auf dem Dürkheimer Wurstmarkt ist in diesem Jahr der Nordic Tower direkt vor dem Riesenfass. Mit seinen – nach Herstellerangaben – 80 Metern überragt er eindrucksvoll alle anderen Fahrgeschäfte auf dem Platz.

Das Prinzip des Fahrgeschäfts ist erfreulich schnell erklärt: Es ist ein Kettenflieger – genauso wie der „normale“ Wellenflieger. Der kommt im Vergleich in diesem Jahr eher zierlich daher – der Hersteller des Wellenfliegers spricht von Flügen bis in „luftige 12,6 Meter Höhe“. Wem das Fliegen in luftigen Höhen ohnehin zu aufregend ist, der kann aufs Riesenrad umsteigen. Das kommt zwar auf 50 Meter Höhe, aber immerhin sind da die Gondeln geschlossen. Und es bleibt die Möglichkeit, sich zu denen zu gesellen, deren Lieblingsfahrgeschäft schon immer der Schubkarchstand gewesen ist. Zum Überlegen bleiben noch zwei Tage Zeit.