Am Montag ging die Gesprächsrunde in Sachen Wasserstoff-Produktionsanlage im Kreishaus über die Bühne. Mit dabei neben den Zuständigen vom Kreis waren Vertreter der Stadt Bad Dürkheim, der Pfalzwerke und der Dürkheimer KST-Motorenversuche GmbH. Wie berichtet, wollen die Pfalzwerke bei entsprechender (Landes-)Förderung einen sogenannten Elektrolyseur in Bad Dürkheim nahe des KST-Firmengeländes im Bruch errichten. Um über Möglichkeiten der Umsetzung dieser Produktionsanlage für Wasserstoff als zukunftsträchtigem Antriebsstoff zu sprechen, war der Termin angesetzt worden. Nun teilt die Kreisverwaltung mit: „Wir befinden uns in einem sehr frühen Planungsstadium. Es sind noch viele Rechtsfragen zu klären. Von der Beantwortung dieser Fragen hängt ab, ob potentielle Standorte für Wasserstofftanks und letztendlich auch für den Bau einer Produktionsanlage für Wasserstoff verwirklichbar sind. Es sind hierfür noch viele Gespräche mit verschiedenen Stellen zu führen.“ Der Kreis werde informieren, sobald es mehr zu berichten gebe.