Nun wurde das dritte FCK-Graffiti in Weisenheim am Berg innerhalb weniger Tage gefunden. Zwischen Sonntag, 7. Juni, und Montag 8. Juni haben Unbekannte eine Sandsteinmauer eines alten Winzerhofes in der Hauptstraße in Weisenheim am Berg besprüht. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Bereits am 2. Juni wurde ein Graffiti mit „1. FCK“ an einer Scheunenwand in der Herxheimer Straße entdeckt, am 9. Juni an einer Wand, Tischtennisplatte und Mauer der Realschule plus in Weisenheim am Berg. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.