Die auf Christiane Kesselring zurückgehende Impf-Initiative in Weisenheim am Sand organisiert für Samstag, 21. Januar, 10 bis 13 Uhr, die voraussichtlich letzte Impfaktion in der Gemeindeturnhalle. Verabreicht wird der angepasste Corona-Impfstoff von Biontech, außerdem gibt es die Grippeschutzimpfung. Auch Kinder können geimpft werden. Laut Kesselring sind seit der ersten Aktion im Januar vergangenen Jahres insgesamt einige hundert Menschen geimpft worden. Vor allem ältere Bürger hatten das wohnortnahe Angebot genutzt, aber auch ukrainische Flüchtlinge und Hilfskräfte aus der Landwirtschaft. Ortsbürgermeister Michael Bähr-Burkhardt hatte die Initiative, zu deren Impfterminen meist rund hundert Menschen kamen, von Beginn an unterstützt. Die letzte Corona-Impfung oder Infektion sollte beim Impftermin am Samstag mindestens sechs Monate zurückliegen. Mitzubringen sind die Krankenkassenkarte und der Impfausweis (Anmeldung unter 0177 7534140 oder per Mail an buero@b-d-agentur.de).