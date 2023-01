Am Sonntag gegen 9.30 Uhr hat die Polizei in der Gewerbestraße in Freinsheim die Fahrerin eines Nissan Note kontrolliert. Zuvor hatte die Frau die Anhaltesignale der Polizeistreife nicht beachtet. Während der Kontrolle der 65-Jährigen fiel den Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung ermittelt.