Gegen 22 Uhr hat die Polizei am Donnerstag in der Weinstraße in Herxheim am Berg die Fahrerin eines Nissan Juke kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei der 48-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,64 Promille. Auf der Dienststelle in Bad Dürkheim wurde zudem ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest gemacht. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel der Frau stellte die Polizei sicher und leitete zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein.