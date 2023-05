Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diesen Augen entgeht nichts: Oben im kahlen Gezweig sitzt ein Turmfalke und hat seine Umgebung fest im Blick. Klar: Er lauert auf Beute. Auf dem Foto siehst du ein männliches Tier. Das erkennt man am grauen Kopfgefieder. Weibliche Turmfalken sind dagegen am Kopf so braun gefärbt wie am Rücken.

Von seinem Platz aus hat der Vogel einen guten Überblick. „Ansitzjagd“ heißt diese Art des Jagens in der Fachsprache. Aber wovon ernähren sich Turmfalken? Ihre Hauptnahrung