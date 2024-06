Bis zu den höchsten Stellen der Hardenburg hat es die kleine Pflanze geschafft: Weit oben auf der Mauer ist es trocken und warm – genau wie der „Scharfe Mauerpfeffer“ es mag.

Warum er das Wort „Mauer“ im Namen trägt, ist also klar. Du kannst dieses gelb blühende „Mauerblümchen“ aber auch an anderen Stellen finden, zum Beispiel auf Felsen, auf Schotter oder an sonnigen Weg- und Straßenrändern. Sogar wo es kleine Lücken im Asphalt gibt, erblüht es mit strahlenden Sternchen.

Auf unserem Foto haben sich die meisten Blüten noch nicht ganz geöffnet. Die Pflanze wächst auf einer bemoosten Mauerkrone des sogenannten kleinen Wohnbaus. Hier kommt man durch einen gewinkelten Gang zum Ausfallgarten. Früher war die Hardenburg eine befestigte Residenz mit mächtigen Wehrtürmen. Heute dürfen in und auf den Ruinen viele natürliche Bewohner leben.

Leben in Ruinen

So kannst du an den Mauern noch andere Wildpflanzen entdecken. Mit ihren bunten Blüten locken sie Wildbienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge an. Von Insekten wiederum leben viele Vögel. Das gilt zum Beispiel für Schwalben, die du ebenfalls an der Hardenburg beobachten kannst.

So ein vielfältiges Leben ist nicht selbstverständlich. Denn leider werden an manchen Burgruinen die Mauerkronen völlig abgedichtet. Auch viele Fugen und Spalten an den Mauerseiten werden bei Sanierungen vermörtelt und verschlossen. Dort wächst nichts mehr und kein Tier findet Unterschlupf.

Woher kommt der Name?

Aber zurück zum Mauerpfeffer. Viel Erde findet er auf der Burgmauer natürlich nicht. Ist aber auch nicht nötig: Die Pflanze braucht nur ganz wenig Nährstoffe, um zu wachsen und zu blühen. Wichtig sind ihr Licht, Wärme und Trockenheit. Mit ihren kleinen und dickfleischigen Blättchen speichert sie Wasser und übersteht lange Trockenzeiten.

Der Mauerpfeffer ist also ein richtiger Überlebenskünstler. Dabei fällt er den meisten Menschen kaum auf, weil er nur ein paar Zentimeter hoch wächst. Aber warum heißt er „Scharfer Mauerpfeffer“? Man sagt, dass die Blättchen im Mund brennen, wenn man sie kaut. Im Geschmack sollen sie an Pfeffer erinnern. Aber probier das lieber nicht aus – die Pflanze ist leicht giftig. Wer davon isst, riskiert Übelkeit und Erbrechen.