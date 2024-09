In schönem Blau leuchtet die Libelle am Teich. Sie ist so dünn, dass man diese Insekten früher „Teufelsnadel“ nannte.

Auf dem Foto siehst du eine Hufeisen-Azurjungfer. Es gibt es mehrere Arten von Azurjungfern. Sie gehören zur Familie der Schlanklibellen. Die Hufeisen-Azurjungfer heißt so, weil oben auf dem Hinterleib des Männchens die Form eines Hufeisens zu erkennen ist. Wie andere Libellen galt sie früher als gefährlich.

Alte Namen wie „Augenstecher“ oder „Teufelsnadel“ verraten, was man von diesen Insekten hielt. Noch heute fürchten sich viele Menschen vor ihnen. Dabei tun Libellen ihnen überhaupt nichts. Germanische Völker haben diese Tiere sogar verehrt. Sie glaubten, dass Libellen zur Göttin Freya gehören, also zur Göttin der Liebe.

Christliche Missionare hielten solche Überzeugungen für gottlos. Sie wollten nicht, dass Menschen an viele Götter und deren Verbindung zu Tieren glaubten. Und so gaben sie den Libellen verdächtige Namen, die an Tod und Teufel erinnern.

Eins ist klar: Eine Libelle wird dich niemals stechen. Viele Arten haben gar keinen Stachel. Und bei den Arten, deren Weibchen einen Stachel besitzen, dient er einzig und allein zur Eiablage. Um die menschliche Haut zu durchdringen, ist so ein Libellen-Stachel viel zu stumpf. Vor diesen Tieren braucht also niemand Angst zu haben.

Libellen entwickeln sich im Wasser. Dort lebt die Larve der Hufeisen-Azurjungfer ungefähr ein Jahr lang, manchmal auch länger. Im Frühling verlässt sie das Wasser und aus der Larvenhaut schlüpft die fertig entwickelte Libelle. Dann beginnt ihr kurzes Sommerleben: Es dauert ungefähr fünf Wochen.

Die Tiere paaren sich und die Weibchen legen Eier in Wasserpflanzen. Während der gesamten Eiablage bleiben die Partner miteinander verbunden. Dabei steht das Männchen senkrecht auf dem Weibchen.

Wenn du das beobachtest, geh bitte nicht zu nah dran: Nicht weil die Libellen dich angreifen würden, aber sie sollen ja ungestört für Nachwuchs sorgen.