Rund um das Geweih vom Wildtier des Jahres erklärt Nils einige Fakten.

Das Geweih des Hirschs ist wie ein Ausweis für Gesundheit und Kraft. Manche Rothirsche tragen mehr als zehn Kilogramm auf dem Kopf! Umso erstaunlicher, dass es jedes Jahr am Ende des Winters abgeworfen wird. In den folgenden Monaten wächst es von neuem – größer als zuvor und mit mehr Sprossen und Enden. Deswegen sprechen Jäger zum Beispiel vom „Achtender“ oder „Sechzehnender“.

Während das Geweih wächst, ist es von einer behaarten Schutzhaut bedeckt. Man nennt sie Bast. Knochen und Bast werden durch Blutgefäße ernährt. Aber im Sommer wird diese Versorgung unterbrochen. Dann stirbt der ganze Knochen ab und die Basthaut trocknet aus.

Weil das den Rothirsch stört und juckt, reibt er sein Geweih an Bäumen, bis lauter Hautfetzen abfallen. Er „fegt“ den Bast ab. Danach besteht das blanke Geweih aus totem Knochen, es ist hart und bereit zum Zweikampf. Im Herbst paaren sich die Hirsche mit den Hirschkühen. Mit seinem Geweih versucht der Hirsch, seine Konkurrenten zu beeindrucken oder – wenn nötig – im Kampf zu besiegen.

Wie du sicher weißt, gibt es in der Tierwelt auch Hornträger, zum Beispiel Ziegen, Rinder und Schafe. Sie behalten ihre Hörner dauerhaft. Die innere Knochenmasse ist außen von einer Hornschicht umgeben. Im Gegensatz dazu besteht ein Geweih komplett aus Knochen.