Merkwürdige Begegnungen kann man haben! Vor mir steht doch tatsächlich ein Baum mit diesem Holzkopf. Der ist aus dem Stamm herausgewachsen und sieht aus wie der Kopf eines Pferds. Sein großes Auge scheint mich anzustarren, dazu erscheinen die Formen von Maul und Nüstern. Und die rissigen Muster in der Rinde erinnern an ein Halfter, das man Pferden um den Kopf legt.

Die seltsam geformte Rotbuche steht im Dürkheimer Wald nahe des Naturschutzgebiets Drachenfels. „Wuchsanomalie“ nennt Joachim Weirich vom Forstamt Bad Dürkheim so einen Auswuchs. Er meint damit eine Wuchsform, die von der „normalen“ Gestalt abweicht. Warum das passiert, lässt sich oft nicht eindeutig erklären.

Ist da ein Pferd eingewachsen?

„Ich vermute“, hat Weirich gewitzelt, „am Baumstamm war einmal ein Pferd angebunden. Als das übermüdete Tier sich ausruhen wollte und angelehnt hat, ist sein Kopf eingewachsen.“ So was gibt’s natürlich nur im Märchen. Als Förster weiß Weirich, dass es sehr lange dauert, bis etwas in einen Baum einwächst.

Man sieht das manchmal an Schildern, Wegweisern oder anderen Gegenständen, die an Stämmen befestigt wurden. Ganz allmählich werden sie vom Holz überwallt und immer weiter umschlossen. Das dauert zwar viele Jahre, aber am Ende werden solche Dinge völlig vom Baum verschluckt.

Im Wald gibt es viel zu entdecken

Und der Pferdekopf? Joachim Weirich geht davon aus, dass neben dieser Buche früher eine zweite Buche stand oder dass der Baum einen geteilten Stamm hatte. Der benachbarte Stamm könnte sich mit dem jetzt noch stehenden Baumteil verbunden haben, später aber abgebrochen und abgestorben sein. Übrig blieb der kopfähnliche Auswuchs. „Ganz sicher lässt sich das nicht mehr feststellen“, erklärt der Förster.

Wie auch immer: Mit dem hölzernen Pferdekopf hat mir der Wald wieder mal gezeigt, wie viele interessante Dinge man in ihm entdecken kann. Dass manche davon ein Geheimnis bleiben, macht solche Entdeckungen umso spannender. lad