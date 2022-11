Mehr als 300 Stiefel haben die Helferinnen und Helfer des Bad Dürkheimer Gewerbevereins für die diesjährige Stiefelaktion gefüllt. Die Resonanz sei richtig toll, sagte Gewerbevereinsvorsitzende Tine Michler – so gut, dass Sven Stiegler noch weitere Nikoläuse und Überraschungseier beisteuern musste. Ab Mittwoch können die Kinder wieder in den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt auf die Suche nach ihrem Stiefel gehen. Tine Michler verrät: Die Stiefel sind zwischen Obermarkt, Weinstraße Süd bis Musik Haas, Weinstraße Nord bis Modehaus Rissel, Römerstraße bis zum Brillen Bott (Hörgeräte) in der Mannheimer Straße, aber auch in der Brunnen Apotheke oder bei der Allianz in der Leininger Straße versteckt. „Ziel ist es, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern durch die Stadt bummeln und in den Schaufenstern etwas Schönes entdecken“, erklärt die Gewerbevereinsvorsitzende. Die Helfer (von links): Gunter Bantz, Ulrike Wolfert, Tine Michler, Ingo Steinmetz, Brigitte Jungmann, Uwe Lerzer und Sven Stiegler.