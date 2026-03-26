Am Samstag, 18. April, wird Bad Dürkheim erneut zum Schauplatz eines Musikfestivals. Beim 15. Nightgroove treten 17 Bands und DJs an verschiedenen Orten auf und präsentieren ein vielseitiges Programm. Das musikalische Angebot reicht von Rock, Funk, Blues und Latin über Folk und Soul bis hin zu elektronischen Klängen. Besucher können bis in die Nacht hinein Live-Musik erleben. Den Abschluss bildet die „SWR3 Goes Clubbing Party“ im Room Club, die bis 3 Uhr morgens läuft.

Wo gibt es Tickets?

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro und gilt für alle Veranstaltungsorte. Tickets sind in der Therme Bad Dürkheim, der Tourist-Information, dem HIT-Markt und online erhältlich. An der Abendkasse in den teilnehmenden Lokalen liegt der Preis bei 20 Euro. Die Organisatoren betonen, dass das Festival sowohl musikalisch als auch gesellig eine besondere Veranstaltung für die Region darstellt.

Wer macht mit?

Zu den Veranstaltungsorten gehören unter anderem das Alte Weingut am Maxbrunnen, das Kulturzentrum Haus Catoir und der Room Club. Dort treten unter anderem Mind da Gap mit Party-Rock, die Salsaband Puertorican Flavour und die K. Marie Miller Band mit Blues und Soul auf. Auch Irish-Folk-Fans kommen bei Amarank im Molly Malone's Irish Pub auf ihre Kosten. Das Programm soll laut Veranstaltern ein breites Publikum ansprechen.