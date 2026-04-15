17 Bands und DJs spielen am 18. April in Bad Dürkheimer Kneipen, Hotels und im Schwimmbad. Der Überblick zu Zeiten, Orten und Tickets.

Was ist der Nightgroove?

Der Nightgroove ist eine Veranstaltung aus der Kategorie Kneipenhopping. Wer Eintritt bezahlt hat, kann am Samstag, 18. April, in Bad Dürkheim nach Belieben von Kneipe zu Kneipe wechseln. In den Dürkheimer Lokalen, aber auch in Weingütern oder sogar im Schwimmbad spielen an diesem Abend 17 Bands und DJs. Die meisten Gruppen stehen im Zeitfenster zwischen 20 und 1 Uhr auf der Bühne. Dabei gibt es aber auch Ausnahmen: Im Room Club im Mercure Hotel wird beispielsweise noch bis 3 Uhr getanzt.

Am Samstag geht bereits die 15. Auflage des Nightgroove in Bad Dürkheim über die Bühne. Premiere feierte die Veranstaltung im Jahr 2009. Wegen Corona musste sie dreimal ausfallen. Veranstaltet wird der Nightgroove von der Designdance GmbH in Kooperation mit der Stadt Bad Dürkheim.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wie komme ich an Tickets?

Die Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es bis zum 17. April für 17 Euro in Bad Dürkheim bei der Tourist Information, im HIT-Markt und im Salinarium. An der Abendkasse ist der Eintritt bei allen beteiligten Lokalen möglich. Interessierte zahlen an der Abendkasse 20 Euro. Die Vorverkaufskarten werden am Veranstaltungsabend gegen ein Eintrittsbändchen getauscht. Mit dem Bändchen ist der Zugang zu allen Locations frei. Sie sind ab 19 Uhr in den beteiligten Lokalen erhältlich.

Welche Bands spielen?

Im Alten Weingut am Maxbrunnen laden gleich drei Spielstätten zur musikalischen Reise ein. Im Kreuzgewölbesaal rocken Mind da Gap von 20 bis 1 Uhr mit einer Mischung aus Pop-, Funk- und Soulklängen. Im Kelterhaus entführt Cover Kidzz das Publikum in die 1970er-Jahre, während The Silverballs im Traukeller Rock’n’Roll, Boogie und Swing spielen – ebenfalls von 20 bis 1 Uhr. Das JuKiB (Second Floor) startet von 19 bis 20.30 Uhr mit VollGutDruff, das ist Pfälzer Mundart-Rock. Ab 21 Uhr sorgt Nice to Have mit Partycovers bis 1 Uhr für Stimmung.

In der K-Bar erobert Rockfeld von 21 bis 2 Uhr die Bühne. Das Kulturzentrum Haus Catoir ist gleich mehrfach vertreten. Auf der VR-Bank-Bühne sorgt die AbiBand86 von 20 bis 24 Uhr für Stimmung mit Hits von Kool and the Gang bis Jan Delay. Im Weinbaukeller des Stadtmuseums spielt die K. Marie Miller Band Funk, Soul und R&B, während im Bereich Archäologie Last Train Balladen und Klassiker aus Rock und Pop zum Besten geben – beide ebenfalls von 20 bis 24 Uhr.

Im Mercure Hotel tritt Marty Kessler von 20 bis 1 Uhr auf. Für Liebhaber irischer Klänge ist das Molly Malone’s die richtige Adresse. Dort spielt Amarank von 20.30 bis 1 Uhr Irish- und Celtic-Folk. Tanzfreudige zieht es in den Room Club, wo SWR3-DJ Bene ab 22 bis 3 Uhr bei „SWR3 Goes Clubbing“ mit Dancefloor-Vibes, House und Techno zu hören sein wird. Im Salinarium spielen die Banana Beans von 20 bis 24 Uhr einen Genre-Mix aus Rock, Pop und Discohits. Das Tanzhaus La Danza bietet eine Auswahl lateinamerikanischer Rhythmen: Im Tanzsaal heizt die Salsaband Puertorican Flavour von 20 bis 24 Uhr mit Salsa, Merengue und Cumbia ein, während im Gewölbekeller Paciano and Dorsa Violin von 20 bis 1 Uhr spielen. In der Weinbar Schöne Anna tritt von 20 bis 1 Uhr Tanquoray mit einer Mischung aus 60er-Jahre-Soul, 90er-R&B, Pop und Country-Harmonien auf. Im Weingut Fitz-Ritter spielt Black Stuff von 20 bis 1 Uhr einen Mix aus R&B, Blues, Soul, Rock und Funk.

Dürfen Kinder am Nightgroove teilnehmen?

Laut Veranstalter können Jugendliche ab 16 Jahren bis 24 Uhr ohne Begleitung unterwegs sein. Unter 16 Jahren dürfen Kinder nur mit Eltern oder Erziehungsberechtigten teilnehmen. Für Kinder unter 12 Jahren müssen Eltern keinen Eintritt zahlen. Da jedes Lokal Hausrecht hat, kann es aber zu Abweichungen kommen. Zur „SWR3 Goes Clubbing“-Party kommen nur Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Was passiert, wenn es zu laut wird?

Anwohner können sich nach Veranstalterangaben unter der Telefonnummer 0179 6777889 an den Lärmschutzbeauftragten wenden.