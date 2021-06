Ein enttäuschter Bundestrainer, Tränen bei Joshua Kimmich – es war einfach eine bittere Niederlage, die die deutsche Mannschaft und Millionen Fußballfans am Dienstagabend zu verkraften hatten. Als im Londoner Wembley-Stadion der Schlusspfiff fiel, mussten die Deutschen nach zwei englischen Toren ihre Titelambitionen begraben. Es war eben einfach nicht genug, was die Mannschaft gegen die Engländer zu bieten hatte.

Wobei, so genau können es die Lahmen Zeitungsenten nicht sagen. Die Lokalredaktion konnte maximal mit einem Auge bei den Vorgängen in London dabei sein. Mit dem anderen galt es, die Unwetterentwicklungen im Blick zu haben, um im Internet und in der Printausgabe darüber zu informieren. Es reichte immerhin, um die Tore von Sterling und Kane zu verfolgen. Dass wir nicht jede Aktion auf dem Feld mit der vollen Aufmerksamkeit bedenken konnten, war vielleicht aber nicht so schlimm. Die Top-Torschüsse, von denen noch Jahre geredet wird, waren ja nicht dabei.

Zwei erste Plätze

Wenig Punkte gibt’s leider auch beim RHEINPFALZ-Tippspiel nach dem letzten Achtelfinalspiel-Tag zu verteilen. Die meisten hatten auf einen Sieg der deutschen Mannschaft oder zumindest ein Unentschieden nach 90 Minuten getippt. Nur das Team Palatinum hat sich getraut, auf einen Sieg der Engländer zu setzen. Damit erreichen sie einen ersten Platz und damit eine sehr gute Ausgangsposition für die anstehenden Viertelfinal-Spiele. Theoretisch ist übrigens noch alles drin. Die Lahmen Zeitungsenten sind zwar bislang schlecht ins Turnier gekommen, aber selbst wir könnten uns noch an die Tabellenspitze setzen. Das ist zwar so wahrscheinlich wie ein Sieg der Schweizer über die Franzosen, aber diese Europameisterschaft, sie hält ja bekanntlich Überraschungen bereit.