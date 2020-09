Von Sabine Fehrenbach

Der September hat Einzug gehalten. Meteorologisch beginnt der Herbst am 1. September, astronomisch gesehen jedoch erst am 22. oder 23. September mit der Tagundnachtgleiche. Der Name des Monats kommt vom lateinischen „septem“ und bedeutet sieben. Zur Zeit der „alten Römer“ war der September eben mal der siebte Monat.

Doch schon lange haben wir uns daran gewöhnt, dass der September der neunte Monat im Jahresverlauf ist. Scherzhaft sprechen wir davon, dass alles, was Hand und Fuß hat, neun Monate braucht. Das liegt wohl vor allem daran, dass eine Frau circa neun Monate schwanger ist, bis ihr Baby auf die Welt kommt. Und ein jeder und eine jede von uns hat einmal so klein angefangen. Als Baby. Als Kind kann man sich oft nur schwer vorstellen, dass die eigenen Eltern auch mal klein waren. Aber auch die sind irgendwann einmal geboren worden.

Alle Eltern haben Wünsche für ihr Kind

Ob wir wohl deshalb das Fest „Mariä Geburt“ im neunten Monat, also im September feiern? In wenigen Tagen, am 8. September, ist es soweit. Wir feiern, dass Anna und Joachim Eltern wurden von einem kleinen Mädchen. Sie erhält den Namen Maria und wird einmal zur „Mutter Gottes“. Das hätten sich die Eltern wohl ebenso wenig träumen lassen, wie jedes Elternpaar zwar Pläne und Wünsche für sein Kind hat, aber nicht weiß, was einmal aus ihm oder ihr werden wird. Wir glauben, dass Gott in einen jeden Menschen unendlich viel an Möglichkeiten angelegt hat, die ihn oder sie zu einem einzigartigen Individuum mit unverwechselbarer Persönlichkeit heranreifen lassen.

Manchmal wundern wir uns, was aus Menschen wird, im Positiven und manchmal leider auch im Negativen. Herkunft und Umwelt haben zwar durchaus ihren Anteil, bestimmen aber nicht endgültig, was aus jemandem wird. Die eigene Entscheidung, was mache ich aus meinen Anlagen und was bin ich bereit dafür zu tun, spielt auch eine Rolle.

Mitarbeiterin in Gottes Weinberg

Die Legende berichtet, dass Maria schon früh sicher war ihr Leben ganz auf Gott und seinen Willen ausrichten zu wollen. Sie wollte „Mitarbeiterin in Gottes Weinberg“ sein. Weinberge liegen uns als Pfälzer doch recht nahe. Und jede und jeder, der sich ein wenig mit dem Weinanbau auskennt, weiß, dass jetzt im September die Weinlese beginnt. Ganz praktisch werden auch da immer Arbeiter gebraucht. Aber auch der Weinberg des Herrn braucht Arbeiter, wie Jesus uns in Matthäus 20, 1-16 erzählt.

In einem anderen Gleichnis (Johannes 15, 1-8) beschreibt Jesus sich als Weinstock und uns als die Rebzweige. Nur in Verbindung zu ihm können wir leben und reiche Frucht bringen. Nur in Verbindung mit ihm können wir das, was in uns angelegt ist, zu voller Reife bringen.

Vielleicht denken wir in diesem Monat hin und wieder daran, wenn wir zum Beispiel durch die Weinberge spazieren.

Sabine Fehrenbach ist Gemeindereferenton in Hettenleidelheim